المتحدث العسكري ينفي وقوع انفجار قرب قناة السويس

قال العقيد أركان حرب أحمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الجيش تحرى تقارير عن وقوع انفجار قرب قناة السويس فجر اليوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز، إلا أنه لم يعثر على أي دليل يؤيد صحة هذه التقارير.

وأضاف المتحدث العسكري لـ"رويترز"، أن الجيش فتش المنطقة ولم يعثر على أي شيء، مضيفاً أن الملاحة تسير بشكل عادي في الممر المائي.

وكان شهود قالوا في وقت سابق اليوم إنهم سمعوا انفجاراً عند الفجر قرب منطقة سكنية على بعد نحو كيلو متر من القناة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر عسكري قوله إن الملاحة في قناة السويس تسير بشكل آمن وطبيعي دون أي معوقات، وما يتم تداوله من أنباء ومعلومات حول وقوع انفجار بالقرب من قناة السويس عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح المصدر أن عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، بالإضافة إلى القوات البحرية، قامت بتفتيش محيط القناة والمباني الإدارية الخاصة بها، ولم تعثر على أي آثار لتفجيرات، لافتاً إلى أن هناك من يحاول إثارة الفزع في نفوس المصريين، وتشويه صورة قناة السويس كمجرى ملاحي عالمي، عبر وسائل الإعلام الدولية، من خلال الحديث عن انفجارات مزعومة، ووقائع استهداف للقناة لم تحدث.