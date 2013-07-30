النيابة تنظر تجديد حبس قيادات الإخوان في أحداث النهضة

تنظر نيابة قسم الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس قيادات الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضية أحداث النهضة، وهم كل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحلمي الجزار القيادي بالجماعة، ومحمد العمدة البرلماني السابق، وذلك للمرة الثانية بعد انتهاء مدة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ومن المقرر وفق صحيفة "اليوم السابع"، أن تنتقل النيابة برئاسة المستشار حاتم فاضل إلى سجن العقرب بمجمع سجون طرة، وتعرض خلال جلسة تجديد الحبس للمتهمين تقارير الطب الشرعي حول تشريح جثث 23 قتيلاً سقطوا ضحايا في الأحداث المتهمين فيها، والتي أجمعت على أن غالبية القتلى سبب وفاتهم إصابتهم بطلقات نارية في مختلف أنحاء الجسد من جهات متفرقة من الخلف والأمام والأعلى ومن مسافات بعيدة وقريبة.

وذكرت التقارير التي فحصها وقام بتفريغها المستشار حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، أن تشريح جثث القتلى أسفر عن العثور على أنواع مختلفة من الطلقات الحية والخرطوش والآلية، فضلاً عن استخدام طلقات جرينوف والأسلحة المتطورة، وأن الإصابات المتمركزة في أجساد المجني عليهم تم إطلاقها من مسافات مختلفة، منها ما تم إطلاقه من مسافات بعيدة وعالية، وهو ما يؤكد ما أشارت إليه التحقيقات المبدئية بوجود قناصة على أعلى أسطح جامعة القاهرة والعقارات المجاورة لقنص المجني عليهم.

