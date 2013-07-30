ردود فعل تنتقد القرضاوي بسبب دعوته لتدخل أجنبي في مصر

توالت ردود الفعل المنتقدة لخطاب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، حيث كان القرضاوي هاجم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وموقفه من عزل الرئيس المصري محمد مرسي، ودعاه إلى الرجوع عن مواقفه.

ودعا القرضاوي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم مما يحدث في مصر الآن، وأن تدعم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى دعوته المسلمين في العالم ليكونوا شهداء في مصر.

وتعليقاً على الموضوع، أكد الشيخ أشرف سعد، وهو من علماء الأزهر الشريف، أن الفتوى التي أصدرها القرضاوي ودعوته المسلمين لأن يصبحوا "شهداء" في مصر هي من ضمن الآراء الكفيلة بعدم النظر فيها وعدم اعتبارها بمجرد سماعها، حيث إنها خارجة ليس عن حد الشرع فقط بل على حد العقل أيضاً.

وأضاف: "كيف يدعو المسلمين من كل مكان إلى أن يأتوا لمصر إلى الجهاد على أرضها وأن يكونوا شهداء من أجل خلاف داخلي سياسي، في حين أن القضايا التي يستنفر لها المسلمون كالقدس وغيرها لم يدع الشيخ القرضاوي لمثل هذا".

وأكد الشيخ سعد أن هذه ليست المرة الأولى التي يفتي فيها الشيخ القرضاوي بفتاوى "مسيسة" على حد قوله. وأضاف: "فقد أفتى قبل ذلك خلال الانتخابات التي أتت بالرئيس المعزول محمد مرسي بأن المواطن الذي يأخذ رشوة انتخابية يجوز له أن يقسم بالله كذباً أو بالطلاق من زوجته كذباً من أجل أن يأخذ المال.. وهذه فتوى عجيبة وغريبة".

وقال: "رغم تاريخ الشيخ القرضاوي وعلمه إلا أنه صدم الأزهريين وصدم كثيراً من محبيه ومن يعتبرونه مرجعية لهم، وذلك من خلال تسييسه الفتاوى".