فرنسا تدعو للإفراج عن مرسي والسجناء السياسيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الثلاثاء، أن فرنسا تدعو إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال فابيوس في لقاء مع الصحافيين: "الوضع حرج جداً. ندعو إلى رفض العنف والإفراج عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس السابق مرسي".

كما دعا الوزير الفرنسي إلى "الحوار" ودان "أعمال العنف الوحشية"، وذلك قبل قليل من لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. ولم يتلق مرسي رسمياً حتى الآن أي زيارة من أسرته التي تشكو من عدم تمكنها من زيارته. في حين سمح لآشتون ليلاً بزيارة مرسي الذي وصلت إلى مكانه بمروحية عسكرية وجلست معه "لمدة ساعتين"، بحسب المتحدثة باسمها.

يُذكر أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، مستمرين في تنظيم اعتصامات ومسيرات، تخلل بعضها أعمال عنف دامية، لاسيما في محيط جامع رابعة العدوية، حيث وقع أكثر من 200 قتيل. وكانوا دعوا اليوم الثلاثاء إلى تظاهرة "مليونية" للمطالبة بعودة مرسي.