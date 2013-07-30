مصر.. استدعاء سفير تركيا بشأن "خرق الأعراف الدبلوماسية"

استدعت وزارة الخارجية السفير التركي بالقاهرة اليوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر دبلوماسي مسؤول أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أبلغ السفير التركي حسين بوصطالي، أن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأتراك مؤخراً، تنطوي على تدخل صريح في الشؤون الداخلية المصرية، وتمثل خرقاً لكل الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل.

وقال إن مصر أبلغت السفير أنه إذا كانت مصر تحترم علاقاتها مع تركيا، فإنه يتعين على الأخيرة أن تتعامل بنفس الأسلوب، وأن تعلي المصالح المشتركة للشعبين والدولتين فوق أية اعتبارات حزبية أو إيديولوجية.

هذا وتعقيباً على ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن إحدى الصحف التركية من أن تركيا قررت تعليق العمل بعدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مصر في مجالات مختلفة منها المواصلات والتعليم والصحة والبالغ عددها 27 اتفاقية، نفت وزارة الخارجية التركية هذا الخبر جملة وتفصيلاً.