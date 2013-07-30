مقتل شرطي وعريف من قوة الحماية المدنية في سيناء

قتل الشرطي محمد عيد فؤاد من قوة قطاع الأمن المركزي أثناء تواجده في خدمته لتأمين ديوان قسم شرطة بالعريش في مصر برصاص مسلحين.

كما قتل العريف محمد شلبي من قوة الحماية المدنية في شمال سيناء برصاص مجهولين أثناء تواجده بخدمته لتأمين مقر إدارة الحماية المدنية، كما أصيب المجند إبراهيم صالح محمد من قوة قطاع الأحراش للأمن المركزي في شمال سيناء. وفي السياق أيضا، ذكرت مراسلة "العربية" بأن 4 مجندين من قوات الأمن المركزي أصيبوا في هجوم على معسكر الأمن قطاع شمال برفح.

وأمس الاثنين سقط جنديان برصاص مجهولين في العريش بشمال سيناء، حيث شهدت المنطقة سلسلة هجمات متعاقبة استهدفت العديد من المؤسسات الأمنية، في مقدمتها قسم ثان العريش.

وقد بدأت القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية بسيناء، أطلقت عليها "عاصفة الصحراء"، لتطهيرها من البؤر الإرهابية والإجرامية.