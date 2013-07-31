آشتون لم تكن معصوبة العينين خلال زيارة مرسي

أكد مسؤولون أوروبيون أن ممثلة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لم تكن معصوبة العينين، خلال ذهابها لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه.

وأوضح مساعدو آشتون في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه تم نقلها بطائرة هليكوبتر ليلاً، بشرط ألا تكشف شيئاً عن مكان الرئيس المصري المعزول.

يذكر أن أعضاء وفد النشطاء الحقوقيين الذي زار مرسي الأسبوع الماضي قالوا إنهم اضطروا لتسليم هواتفهم المحمولة قبل أن يستقلوا طائرة هليكوبتر حلقت بهم في الجو لمدة 15 دقيقة.

ويصر الجيش على أن الحذر الشديد بشأن مكان مرسي، يأتي من الحرص على سلامته.

يذكر أن عدم الإعلان عن مكان المعزول يثير المزيد من التوترات إذ إن أنصاره يستغلون المعلومات الغامضة بشأن مكانه لخلق بؤر جديدة لتجمعاتهم.



