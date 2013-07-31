أنصار مرسي يهشمون حافلة نقل عام في الجيزة

تعدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على سائق حافلة (أتوبيس) نقل عام أثناء سيره في الطريق المؤدي إلى ميدان النهضة، وهشموا أجزاء من الأتوبيس، وقام السائق بتحرير محضر بالواقعة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغاً من متضرر يدعى محمود إبراهيم منجود (31 سنة) سائق بهيئة النقل العام، يفيد بتعدي عدد من أنصار الرئيس المعزول على الأتوبيس الذي كان يستقله أثناء سيره فى الطريق المؤدي إلى ميدان النهضة، ما أدى إلى تهشيم أجزاء منه وإحداث تلفيات، عبارة عن كسر الزجاج الجانبي الأيمن والأيسر للأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة. وتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.