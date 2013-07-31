البرادعي يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة مصر

يلتقي برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، فور وصوله لمصر، الأربعاء 31 يوليو/تموز، مع نائب رئيس الجمهورية المصري الدكتور محمد البرادعي في إطار تواصل تحرّك الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود المصرية الهادفة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية.

ويهدف اللقاء إلى بحث التصورات التي يمكن أن تسهم في حل الأزمة الحالية في إطار وطني يحقق تطلعات الشعب المصري ومطالب الثورة بتغيير حقيقي يضع البلاد على مسار الديمقراطية التعددية, التي تتسع لكافة أبنائها في إطار سيادة القانون، وفي مقدمة تلك المطالب وقف العنف والامتناع عن ترويع المواطنين، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح مكتب الدكتور البرادعي أن زيارة برناردينو ليون تأتي لمتابعة الجهد الذي بدأته كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، خلال زيارتها لمصر على مدى الأيام الماضية.

وإلى ذلك، يجري وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، بعد ظهر الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الجمهورية البرادعي لمتابعة تطورات الموقف.

وتطالب قوى غربية بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، والتأكيد على انتقال مصر للمسار الديمقراطي، وذلك عقب إعلان الجيش خارطة انتقالية في 3 يوليو/تموز.