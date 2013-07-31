مصدر أمني مصري يؤكد التدرج في فضّ الاعتصامات

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أن عملية فضّ اعتصامي الإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة سيكون وفقاً للقانون وقواعد التدرج ابتداءً من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس.

وقال إن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، الأربعاء 31 يوليو/تموز، حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فوَّض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانوناً نحو الاعتصامين، باعتبار أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع، نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأوضح المصدر الأمني أن الوزارة ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك احتمال وجود عناصر من الخارجين على القانون بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه.