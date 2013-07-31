نجل مرسي: كل المصريين في خطر ووالدي مفتاح إنهاء الفوضى

قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والخروج من الأزمة الحالية يكمن بوجود الرئيس المنتخب، فهو المفتاح الوحيد لحل هذه الفوضى.

وأوضح أسامة في تصريح لشبكة CNN الإخبارية الأميركية: "مرسي مدعوم بأصوات الانتخابات، والآن المصريون بالميادين يتساءلون أين صوتي وأين رئيسي، وما يقوم به قادة الانقلاب هو قتل هؤلاء الأشخاص".

ورد أسامة على تأكيدات الببلاوي بأن الرئيس المعزول تتم معاملته معاملة حسنة، بقوله: "أعتقد أن ما يقوله الببلاوي هو مزحة، فهو ليس رئيس الوزراء الشرعي، وجاء إلى منصبه بعد انقلاب عسكري دام".

وأضاف: "إن الببلاوي كاذب فيما يتعلق بموضوع العنف الدائر في البلاد أو بخصوص المظاهرات، بل ويقتل المتظاهرين فلماذا أصدقه".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للرئيس المعزول قال أسامة: "يحاولون إخفاء جريمتهم، بعد أن قاموا بعزل الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد من خلال انقلاب عسكري دام، وليست لديهم أي شرعية".

وبيّن أسامة: "آخر مرة رأيت فيها الرئيس محمد مرسي كان ظهر يوم الانقلاب"، مشيرًا إلى أنه هو المحامي الموكل عن مرسي، ومؤكداً "أنه لا توجد أي قنوات قانونية للوصول إليه، لا أحد يتحدث أو يناقش وضعه القانوني".

وعند سؤاله عن إن كانت عائلته في خطر، قال ابن الرئيس المعزول: "بالطبع، كل المصريين في خطر، نحن في دولة بوليسية، فهم مجرمون، ولا توجد أي حقوق للإنسان في مصر الآن، وأي شخص يقف ضد الانقلاب يمكن اعتقاله وسجنه وتعذيبه".



