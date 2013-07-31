أنصار مرسي يغادرون مقر المخابرات الحربية نحو "رابعة"

المصدر: العربية.نت، أ ش أ

أفاد مراسل "العربية" في القاهرة أن متظاهري الإخوان أنهوا وقفتهم أمام مقر المخابرات الحربية بشارع صلاح سالم، وقفلوا راجعين إلى ميدان رابعة العدوية، ولم تدم الوقفة سوى دقائق قليلة.

ونظم مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، معتصمون بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، مسيرة مساء الثلاثاء، بالنعوش الرمزية إلى مقر المخابرات الحربية بشارع صلاح سالم.

ووضع أنصار مرسي صور قتلى أحداث النصب التذكاري التي وقعت فجر السبت الماضي على النعوش، كما رفعوا صورا للرئيس المعزول، ورددوا هتافات تدعو لعودته لمنصبه.

وكانت القوات المسلحة قد حذرت على لسان العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسمها، قبل يومين، المتظاهرين، من التوجه في مسيرات إلى المنشـآت العسكرية وخاصة إدارة المخابرات الحربية، كونها منشآت مؤمنة ولها أهمية حيوية، مما قد يعرض من يقترب منها أو يحاول الاحتكاك بعناصر القوات المسلحة القائمين بتأمينها للخطر طبقاً لقواعد القانون.