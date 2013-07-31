"اليونسيف" تحذر من خطورة الزج بأطفال مصر في الشارع

عبّرت منظمة "اليونيسيف" عن قلقها البالغ من التقارير التي تتحدث عن أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة في مصر مؤخراً.

المنظمة والمجلس القومي للطفولة في مصر ناشدا جميع المصريين والقوى السياسية عدم استغلال الأطفال في تحقيق أغراض سياسية، وطالبا بحمايتهم من أية أضرار محتملة.

أطفال مصر في خطر، والأحداث الأخيرة بحسب منظمة حماية الطفولة اليونيسف قد تعرضهم إلى ما لا تحمد عقباه بسبب أطماع شخصية.

وبحسب التقارير الأخيرة التي حصلت عليها المنظمة، فإن أطفالا قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة التي اجتاحت مصر "أطفال في سن صغيرة جداً زُج بهم في ساعات متأخر من الليل إلى الشوارع، ليجدوا أنفسهم أمام مظاهر العنف التي قد يصبحون ضحايها".

اليونسف تؤكد في تقريرها أن هؤلاء الأطفال الذين يتم استخدامهم وتعريضهم للخطر يمكن أن يترك ذلك لديهم آثار جسمانية ونفسية تظهر على المدى الطويل.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر جدد استنكاره لاستمرار مسلسل استغلال الأطفال، وتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام لمناشدته لاتخاذ الإجراءات اللازم لمنع الخروج الجبري للأطفال في منطقة رابعة العدوية، حيث تفاقمت هذه الظاهرة بشكل يهدد منظومة حقوق الطفل في مصر، ويضاعف من أعداد الأطفال المعرضين للمخاطر الصحية، والأمنية والأخلاقية وهو ما يجرمه قانون الطفل.