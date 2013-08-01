وزير خارجية ألمانيا يدعو لبداية ديمقراطية جديدة في مصر

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مصر تتطلع في المرحلة القادمة لتوثيق وتعميق العلاقات مع ألمانيا، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده فهمي عقب استقباله صباح اليوم الخميس 1 أغسطس/آب لوزير خارجية ألمانيا جيدو فيسترفيله الذي يزور القاهرة حالياً.

من جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا إن الحل السلمي هو أنسب الحلول للمشكلات المطروحة، وننادي بالتخلي عن العنف وبداية ديمقراطية جديدة تتبعها انتخابات جديدة، مضيفاً أن ألمانيا منخرطة بالشأن المصري ولديها استثمارات في مصر وأن التطور الاقتصادي يتوقف على حالة الاستقرار.

وأضاف فيسترفيله: "ننتظر أن تبعث مصر رسالة إلى العالم أنها تسير في الطريق السليم والصحيح".

ونوه إلى أن بلاده لها ارتباط عميق وصداقة بمصر، مشيراً إلى أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها وتريد التوجه إلى المستقبل، مؤكداً: "نحن على قناعة أن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر مصيره ونحن هنا لتقديم التعاون والقرار فهو للشعب المصري".

وتابع فهمي أن وزير خارجية ألمانيا صديق لمصر منذ سنوات طويلة، وأن ألمانيا لها علاقات متنوعة مع مصر في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلاً على العلاقات على المستوى الثنائي والأوروبي.

وأوضح فهمي أنه عقد جلسة مباحثات ثرية ومثمرة وإيجابية تناولت مجموعة قضايا والوضع في مصر، فضلاً عن طرح ما تعتزم مصر القيام به في المرحلة القادمة، كما تم بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.