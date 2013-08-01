الداخلية المصرية تتعهد بـ"خروج آمن" لمن ينهي اعتصامه

دعت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الخميس 1 أغسطس/آب المعتصمين إلى ترك مواقع الاعتصام المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في مناطق "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، وتعهدت "بخروج آمن وحماية كاملة" لكل من يستجيب للدعوة وينحاز للمصلحة الوطنية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تقرر البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" نظراً لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين.

وأضاف البيان أنه بناء على تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون فإن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد في الساعات الأول من صباحِ الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القيادات الأمنية لبحث إجراءات وآليات تنفيذ القرار بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري.