الرئاسة ترفض طلب وزير الخارجية الألماني لقاء مرسي

رفضت الرئاسة المصرية طلب وزير خارجية ألمانيا، جيدو فيستر فيله، زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الرئاسة إنها أبلغت وزارة الخارجية الألمانية أن الرئيس السابق قيد التحقيق القانوني، وأنه يواجه اتهامات متعددة، والأمر منظور أمام القضاء.

وأفادت الرئاسة في بيان لها، أنه سبق للسلطات المصرية أن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وإفريقية بزيارته، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان ''ناصر أمين، ومحمد فائق''، فيما استقبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والوفد الإفريقي.

وأبدى جميع من التقوا الرئيس السابق دعمهم للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق وتأييدهم للرئيس المدني والحكومة المدنية في البلاد، كما أكدوا إدانتهم للأعمال الإرهابية في سيناء وخارجها واستنكارهم لأعمال العنف وشل حركة الحياة كطريق للتفاوض السياسي.