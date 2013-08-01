السيطرة على اشتباكات بين مؤيدي مرسي والأهالي بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الاشتباكات التي نشبت بين مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، والأهالي بمنطقة الاستاد الرياضي بمدينة السادات وأخرى بقرية الكوادي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأصيب خلال هذه الاشتباكات 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات السادات وأشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين مؤيدين لجماعة الإخوان والأهالي في مناطق بمحافظة المنوفية وفي أحد أحياء شارع الهرم في الجيزة.

وتدخلت أيضاً قوات الشرطة لفض اشتباكات الهرم، وترددت أنباء عن وقوع عدد من الإصابات جراء الاشتباكات. كانت مسيرة لأنصار المعزول قد تحركت بعد صلاة التهجد من منطقة المحولات في طريقها إلى ميدان النهضة. اندلعت مشاجرة بين أنصار المعزول وبين أصحاب المحال التجارية، وتم على إثرها تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أمنية أن خطة فض الاعتصامات لا تتضمن استخدام الرصاص الحي إلا إذا قرر البعض حمل السلاح في وجه قوات الأمن.