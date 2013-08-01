أميركا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة في مصر

أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة في مصر في منتصف سبتمبر/ أيلول.

والمناورات المشتركة التي تعرف باسم النجم الساطع ترجع إلى عام 1981 وينظر إليها على أنها حجر زاوية في العلاقات العسكرية الأميركية – المصرية، وبدأت بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل.

وألغيت المناورات التي تجرى كل عامين، في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية في مصر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي كان حليفاً للولايات المتحدة.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الولايات المتحدة تواصل إجراء اتصالات مع مسؤولين مصريين بشأن مناورات النجم الساطع قبل موعد إجرائها، وأضاف أنه في الوقت الحالي من المتوقع أن تكون المناورات أصغر حجما مما كانت عليه في 2009.