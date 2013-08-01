مخيون: نرفض فض الاعتصام بالقوة أو العنف مع المتظاهرين

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، رفضه لفض الاعتصامات بالقوة أو استخدام العنف مع المتظاهرين، مشيراً إلى أن المخرج الوحيد للأزمة لن يكون إلا عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسي.

ورفض مخيون، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اتخاذ أي أمر خارج الإطار القانوني والدستور, وأضاف أن أرواح المصريين وسلامتهم مسؤولية القائمين على أمور البلاد بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.

وشدد رئيس حزب النور على ضرورة العدل في التعامل مع فئات الشعب، لأن العنف لا يزيد الأمور إلا احتقانا وتعقيدا.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة كلفت أمس وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية و"النهضة" لما يمثلانه من خطر على الأمن القومي بالبلاد.

