مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم مسلح بالعريش

قتل جندي في الجيش المصري اليوم الخميس 1 أغسطس/آب وأصيب آخر في هجوم نفذته جماعة مسلحة على نقطة تمركز لقوات الأمن بجوار أحد فنادق مدينة العريش بسيناء.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إن القتيل أصيب برصاصة في البطن توفي على إثرها عقب الحادث، وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني بالمنطقة.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري، تشهد شبه جزيرة سيناء اضطرابات أمنية وهجمات للمسلحين، على أقسام للشرطة وكمائن للجيش والشرطة ومنشآت مدنية وحكومية.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص توزعوا بين جنود وأفراد أمن ومدنيين والمسلحين أنفسهم.