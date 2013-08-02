البرادعي: السيسي يدرك أهمية الحل السياسي للأزمة في مصر

قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري، الجمعة، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "إن الفريق يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي، لكن بالطبع مسؤولية حماية البلاد تقع على عاتقه"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السيسي لا يفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الخارجية خلال لقائه كاثرين آشتون، الممثلة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن المصالحة الوطنية لن تستثني أحداً، وقال إن ما بعد 30 يونيو هو مرحلة جديدة تعتبر تصحيحاً لمسار ثورة الخامس والعشرين من يناير.

مشدداً على أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخفق خلال الفترة الماضية في إدارة العملية السياسية، إلا أن ذلك لا يعني إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية.

وعما إذا كانت لديه اتصالات بالجماعة في الوقت الحالي نفى أن تكون هناك أي جهود في هذا الوقت، مؤكداً أن أهم شيء في الوقت الحالي هو التوصل إلى وقف العنف، موضحاً أنه على استعداد للتفاوض مع كل الأطراف بمن فيهم الإخوان.

يشار إلى أن البرادعي عبر عن استيائه من الاشتباكات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، على طريق النصر القريب من ميدان رابعة العدوية.

وكتب البرادعي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أدين بكل قوة الاستخدام المفرط للقوة وسقوط الضحايا، وأعمل بكل جهد وفي كل اتجاه لإنهاء المواجهة بأسلوب سلمي".