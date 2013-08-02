التلاوي: الإخوان يتخذون الأطفال والنساء دروعاً بشرية

قالت أمين عام المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، خلال كلمة في المؤتمر الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات لتوضيح تطورات الوضع في البلاد، إن استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية من قبل جماعة الإخوان المسلمين أمر لا يليق ومخالف لكل الأعراف، كما يتعارض حتى مع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بحسب "بوابة الإهرام".

كما أعربت التلاوي عن اندهاشها من موقف الإعلام الغربي- الذي وصفته بالمتحيز- خلال تناوله أحداث ثورة 30 يونيو والأحداث التي أعقبتها.

ومن جانبها، أكدت د. عزة العشماوي، رئيس وحدة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة، إدانة المجلس لاستخدام الأطفال في الأحداث السياسية وتعريضهم للخطر من خلال تصدرهم المشهد السياسي بالمخالفة لكل الأعراف والأديان والقوانين.

وناشدت العشماوي خلال مؤتمر صحافي بالهيئة العامة جموع المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يقوم باستغلال الأطفال في السياسة، مشيرة إلى أنه يتم استخدام أطفال مصريين كدروع بشرية وكذلك أطفال سوريين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كما يتم استخدام الأطفال في جمع الحجارة وارتداء الأكفنة لاستدرار العطف، وطالبت رئيس وحدة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة بإجراء تحقيق قضائي.