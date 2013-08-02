انفجار عبوة ناسفة قرب فندق العريش وإبطال مفعول أخرى

قالت مراسلة "العربية" إن عبوة ناسفة انفجرت خلف فندق سينا صن بالعريش، مساء اليوم، ولم تحدث أي إصابات في الأرواح، بينما تم إبطال عبوة أخرى لم تنفجر.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين وضعوا عبوة ناسفة خلف فندق سيناء صن، الذي يقيم به عدد من ضباط الشرطة المكلفين بالخدمة في شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية في الشرطة إن القنبلة انفجرت في المنطقة الخلفية للفندق دون أن تحدث إصابات، بينما تأثرت المساكن المجاورة للفندق، وذلك بتحطيم النوافذ الزجاجية، وقامت أجهزة المفرقعات بإبطال مفعول عبوة ناسفة أخرى لم تنفجر تم وضعها داخل الفندق.

وقد هرعت سيارات المطافي والإسعاف إلى مكان الحادث.