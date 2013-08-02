تظاهرات لأنصار مرسي أمام مديرية الأمن بالإسكندرية

وصل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإسكندرية إلى مديرية الأمن، اليوم الجمعة، بعد أن انطلقوا في مسيرة من أمام مسجد حازم من منطقة سموحة، الذي يبعد بضعة أمتار عن مقر مديرية الأمن بالمدينة، للمطالبة بعودة مرسي إلى سدة الحكم، وإلغاء النتائج المترتبة على الثورة الشعبية في 30 يونيو، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقد ذكرت مراسلة "العربية" أن آلافاً من أنصار جماعة الإخوان يستعدون لمسيرة إلى مديرية أمن الإسكندرية، حيث تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد حاتم في منطقة سموحة.

وفرضت مديرية أمن الإسكندرية تعزيزات أمنية بمحيط المديرية، وطوقت مدرعات الأمن المركزي مبنى المديرية بالكامل، واصطف المئات من مجندي الأمن المركزي بمحيط مقر المديرية، تحسباً لحدوث أي اعتداء من مؤيدي مرسي على مقر المديرية.

وحمل المتظاهرون صور الرئيس السابق، محمد مرسي، ولافتات دونوا عليها عبارات مثل "انتهى عصر الانقلابات"، "يسقط من خان إرادة الشعب المصري"، ورددوا هتافات مناوئة لقيادات الجيش ومؤيدة للرئيس السابق، مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"ارحل يا سيسي مرسي هو رئيسي"، و"الشعب يريد عودة الرئيس".

ودعا المتظاهرون إلى استمرار التظاهرات والمسيرات حتى صلاة التراويح أمام مسجد القائد إبراهيم، على الرغم من إغلاقه بعد تحطم أدوات الصلاة فيه عقب احتماء عناصر الجماعة فيه أثناء اشتباكاتهم مع المتظاهرين في جمعة التفويض، كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، احتجاجاً على قرار مجلس الوزارة بتفويض وزارة الداخلية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفي السياق ذاته، قال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إننا نحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي، لكننا نرفض استخدام العنف، أو ترويع المواطنين، ولم نسمح بأي اعتداء على المنشآت العامة والخاصة.