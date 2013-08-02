جماعة الإخوان ترفض تصريحات كيري التي تدعم الجيش

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأميركي، جون كيري بسبب تصريحاته التي قال فيها إن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية" عندما عزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي.

وقال محمد علي بشر، العضو القيادي بجماعة الإخوان والوزير في الحكومة السابقة "نرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا وقد خاب أملنا فيها".

وأضاف: "الولايات المتحدة دولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقول شيئا كهذا. أتمنى أن يراجعوا مواقفهم ويصححوها".

وقد صرح كيري أمس الخميس في تصريحات مؤيدة للقيادات الجديدة، أن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية" عندما عزل مرسي الشهر الماضي.

وقال كيري لتلفزيون جيو الباكستاني خلال زيارة لباكستان "طلب الملايين والملايين من الشعب من الجيش أن يتدخل. كلهم كانوا يخشون الانزلاق إلى الفوضى والعنف". وأضاف أن الجيش المصري لم يستولِ على السلطة وفقا لأفضل تقييم لنا حتى الآن.