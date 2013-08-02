عبدالله بن زايد وكيري يدعوان لعودة الحياة لطبيعتها بمصر

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الجمعة الثاني من أغسطس/آب، إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تسعى بقوة لجمع الأطراف المصرية معاً لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية.

وقال كيري قبل اجتماع مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد في لندن، إن "مصر بحاجة لاستعادة الاستقرار كي تتمكن من جذب الأعمال وتشغيل الناس".

وأضاف: "سنسعى بقوة مع آخرين لجمع الأطراف معاً للبحث عن حل سلمي يدعم الديمقراطية ويحترم حقوق الجميع".

كما دعا الحكومة المصرية المؤقتة إلى السماح للمتظاهرين بالاحتجاج بسلام.

بدوره، دعا وزير الخارجية الإماراتي الدول العربية والولايات المتحدة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للحكومة المؤقتة في مصر من أجل تحقيق النجاح لها.