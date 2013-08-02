كيري: الجيش المصري عزل مرسي لاستعادة الديمقراطية

في تطور واضح في موقف الإدارة الأميركية من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن الجيش المصري كان يستعيد الديمقراطية عندما عزل مرسي الشهر الماضي، جاء ذلك خلال حديث كيري لتلفزيون جيو الباكستاني خلال زيارته للبلاد.

وفي أوضح تصريح يخرج عن الإدارة الأميركية بعد عزل الرئيس مرسي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الجيش المصري لم يستولِ على السلطة، بل لبى مطالب الملايين التي خرجت في الميادين، مطالبة المؤسسة العسكرية بالتدخل لتخوفهم من الانزلاق في الفوضى والعنف.

وتتواصل الجهود الغربية للخروج بحثاً عن حل للأزمة المصرية، فوزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله التقى الرئيس الانتقالي عدلي منصور ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ونائب الرئيس محمد البرادعي، وطالب المصريين بتجنب العدالة الانتقائية في أعقاب اعتقال بعض كبار قادة الإخوان المسلمين، ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

كانت واشنطن سارت على مدى أسابيع على خط دقيق وتحاشت وصف الأمر بأنه انقلاب عسكري، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى قطع المساعدات الأميركية لمصر والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا يذهب أغلبها للجيش.