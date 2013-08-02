نائب كيري في زيارة خاطفة للقاهرة

أفادت مراسله "العربية" في القاهرة أنه بات من المؤكد وصول نائب وزير الخارجية الأميركي، وليم بيرنز إلى العاصمة المصرية مساء اليوم في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وسيلتقي بيرنز في زيارته التي تستغرق يومين كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وتأتي هذه الزيارة قبل يومين من زيارة عضوي الكونغرس جون ماكين وليندسي غراهام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح أمس خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام اباد أن الجيش المصري قد "استعاد الديمقراطية" وذلك في أقوى إشارة دعم من الجانب الأميركي للقادة العسكريين في مصر منذ عزل مرسي.

وأضاف كيري أن الملايين طلبوا من الجيش التدخل لأنهم كانوا يخشون أن تنحدر البلاد نحو الفوضى، في إشارة لتظاهرات 30 يونيو/حزيران التي خرجت للمطالبة بإسقاط مرسي.

‎



