العفو الدولية تناشد حكومة مصر عدم معاقبة الإخوان

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد جماعة الإخوان المسلمين، بسبب أعمال عنف ارتكبها البعض منهم. هذا وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل في شهادات لضحايا قالوا إن أنصار الإخوان قاموا بتعذيبهم.

وأعلنت المنظمة في بيان لها أن هناك أدلة، بينها شهادات لناجين، تفيد أن الإخوان عذبوا أشخاصاً ينتمون إلى المعسكر المناهض لهم. وأوضح البيان أن معارضين للجماعة جرى اعتقالهم وضربهم وصعقهم بالكهرباء أو طعنهم بالسكاكين من قبل مؤيدين لمرسي. إلى ذلك، قالت مسؤولة في المنظمة إن هذه المزاعم خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها بشكل عاجل.

يأتي هذا في وقت تشهد مصر حالة تأزم سياسي وأمني، لاسيما أن أنصار الإخوان مصممون على متابعة اعتصامهم ومواصلة احتجاجاتهم الرافضة لعزل الرئيس مرسي، في حين تصر الداخلية المصرية على عزمها مواجهة أي تعد على المنشآت الأمنية والعامة، وإصرارها على فض الاعتصام.