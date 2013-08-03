تأجيل محاكمة 5 من أنصار مرسي بتهمة بتر إصبع مواطن

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة 5 متهمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في قضية تعذيب مواطن وبتر إصبعه في رابعة العدوية، لجلسة 5 أغسطس/آب لعدم حضور المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرها وائل الدرديري، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الخمسة باحتجاز المجني عليه وتعذيبه وضربه بالأيدي والأقدام والأسلحة البيضاء وربطه بالحبال داخل إحدى الغرف بمنطقة رابعة العدوية، ووضع رأسه في المياه وتعذيبه بالكهرباء، ثم قاموا بقطع إصبع "السبابة" بيده اليسرى، وحاولوا التخلص منه بإلقائه بمنطقة نائية بالقاهرة الجديدة، لمجرد اشتباههم في ارتكابه لواقعة سرقة.