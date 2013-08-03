حبس عصام سلطان 4 أيام بتهمة إهانة القضاء

قرر المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع إهانة السلطة القضائية، حبس المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم.

وكان المستشار ثروت حماد قد انتقل، صباح اليوم السبت، إلى سجن طرة، وباشر التحقيق مع عصام سلطان في ضوء البلاغات المقدمة ضده من عدد من رجال القضاء والنيابة العامة التي تتهمه بالإساءة إلى السلطة القضائية ورجالها عبر أحاديث أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام المختلفة.

كما أجرى المستشار حماد تحقيقاته مع عصام سلطان في البلاغات المقدمة ضده من قضاة مجلس الدولة، والتي يتهمونه فيها بإهانتهم والإساءة إليهم عبر وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن عصام سلطان يقضي فترة حبس احتياطي لمدة 15 يوماً قررتها النيابة العامة عن كل واقعة من وقائع الاتهام المسندة إليه، والمتعلقة بالتحريض على العنف والقتل والتعذيب والاختطاف، والبالغ عددها 5 وقائع في محيط مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وأمام دار الحرس الجمهوري.