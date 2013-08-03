وزارة الصحة المصرية: 34 مصابا حصيلة اشتباكات أمس

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، صباح السبت، إن إجمالي حصيلة اشتباكات يوم أمس الجمعة، بلغت 34 مصاباً في مدينة الإنتاج الإعلامي وعين شمس ومحافظة الفيوم.

وأكد الخطيب في تصريحات صحافية، السبت، أن عدد المصابين في اشتباكات مدينة الإنتاج الإعلامي بلغ 25 مصاباً، فيما أصيب شخص واحد في اشتباكات عين شمس.

وأضاف أن محافظة الفيوم شهدت اشتباكات أسفرت عن وقوع 8 مصابين، مشيراً إلى أنه تم توزيع مصابي الإنتاج الإعلامي على مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصي والشيخ زايد المركزي وأكتوبر العام.

وتم نقل مصاب عين شمس إلى مستشفى منشية البكري، بينما تم نقل مصابي الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام.