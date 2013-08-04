الأزهر يرفض إسقاط عضوية القرضاوي من "كبار العلماء"

رفض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الطلبات المقدمة لإسقاط عضوية الدكتور يوسف القرضاوي من هيئة كبار العلماء، بحسب بيان صادر الأحد 4 أغسطس من المركز الإعلامي للأزهر.

وكانت مجموعة من علماء الأزهر قد تقدمت بطلبات لشيخ الأزهر لإسقاط عضوية القرضاوي من هيئة كبار العلماء، نظراً لما نسب إليه من تصريحات، اعتبرها البعض مهينة للجيش المصري وتؤدي إلى الفتنة.

وهاجم القرضاوي إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز. وقال إن شيخ الأزهر "خُدع وغُرر به للمشاركة في هذا الإعلان"، على حد تعبيره.

وذكر القرضاوي أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي "استخدم شيخ الأزهر ليُوهم العالم أنه نزل على إرادة الشعب المصري".

وشنَّت قنوات إعلامية مصرية هجوماً ضارياً على القرضاوي لدعمه جماعة الإخوان.