الببلاوي: لا صفقات للعفو عمّن أجرم بحق الوطن

أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، السبت 3 أغسطس/آب، أنه "لا صفقات للعفو عمن أجرم في حق الوطن"، مؤكدا أنه "لا عودة للوراء".

وقال الببلاوي إن "الحكومة لا تملك حق العفو عن مجرم أجرم في حق الوطن والشعب، والأمر متروك للقضاء، ولا تدخل فيه نهائياً".

ودعا المسؤول المصري البارز إلى عقد مصالحة وطنية شاملة في البلاد.

وجاءت تصريحات الببلاوي بعد اجتماع عاجل مساء السبت مع رؤساء أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، لبحث آخر التطورات السياسية.

ومن جانبه، استنكر حزب النور الإسلامي عدم دعوته إلى لقاء رؤساء الأحزاب مع الدكتور الببلاوي لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

وقال شريف طه، المتحدث الرسمي للحزب، إن "النور يطالب الحكومة الحالية بإعلان تفسير معين حول عدم دعوة الحزب للمشاركة في اللقاء".

وكان حزب النور الإسلامي حاضرا في إعلان الجيش يوم 3 يوليو/تموز عن خارطة سياسية جديدة لمصر بدون الرئيس المعزول محمد مرسي.