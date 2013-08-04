حبس محمد الطهطاوي رئيس ديوان مرسي 15 يوماً

أمرت نيابة مصر الجديدة، الأحد، بحبس محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد محمد أحمد شيخة نائب رئيس الديوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث العنف التي اندلعت بمحيط قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وكان المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، استمع إلى أقوال الراحل السيد فتحي، المحامي الحقوقي مدير مؤسسة الهلالي للحريات، كوكيل عن المجني عليهم في أحداث الاتحادية الأولى.

وطالب فتحي النيابة العامة استدعاء رئيس ديوان رئيس الجهورية، رفاعه الطهطاوي، لسؤاله حول ما ورد بشأن اتصالاته وما قام به من واقع ما ورد بمذكرة المحامي العام مصطفى خاطر لمجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام.

يُذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدي ومعارضي مرسي في 5 ديسمبر الماضي وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقي القبض على 140 متهماً في تلك الأحداث قررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم بعدما تبين للنيابة أنهم مجني عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسي، فيما أحيل 4 آخرون الى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية.