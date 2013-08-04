قائد الجيش الثاني: لن نسمح بوجود عناصر إرهابية في سيناء

أكد اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون في شبه جزيرة سيناء.

وقال وصفي خلال اجتماعه مساء السبت وكبار قادة الجيش الثاني بوفد شبابي من مدن محافظة شمال سيناء، إن أهالي سيناء خط أحمر وغير مسموح المساس بأمنهم وسلامتهم.

من ناحية أخرى وافق قائد الجيش الثاني الميداني على فتح مستشفى القوات المسلحة بالعريش يومين أسبوعيا لعلاج أهالي سيناء.

وأكد شباب سيناء دعمهم لجهود القوات المسلحة لإنهاء الإرهاب ووقوفهم إلى جوارها في تلك الجهود، مشددين على أن الجيش المصري جيش وطني وهو درع وسيف هذه الأمة، ويعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.