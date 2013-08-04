كوناري: سيتم النظر في تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي

أكد ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق رئيس وفد لجنة حكماء إفريقيا، أنه لم يكن هناك وقت مناسب لإرسال لجنة لبحث الحقائق في مصر، موضحاً أن قرار إيقاف عضويتها في الاتحاد الإفريقي اتخذ سريعاً طبقاً لقرارات عام 2000، لكن سيتم إعادة النظر فيه، وجاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحافي المنعقد بوزارة الخارجية، الأحد، في ختام زيارته لمصر، بحسب صحيفة اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح كوناري أنه التقى بجماعة الإخوان المسلمين ثم وجد عقب هذا اللقاء رسالة تتداول بأنه شبّه الرئيس مرسي بنيلسون منديلا، مضيفاً أن هذا لم يحدث ولكن هذا الرأي كان وجهة نظر أحد أعضاء جماعة الإخوان خلال لقائه معهم.

وأكد أنه يريد أن يحتفظ بمضمون التقرير الذي سيرفعه إلى المفوضية الإفريقية إلى حينه أو موعد تقديمه، مشدداً على أن القرار في النهاية لا يرجع للوفد بل يرجع إلى المفوضية الإفريقية.

وقال إن أعضاء اللجنة مستقلون ولا يخضعون لأي ضغوط أو تأثير، وإنهم سيقدمون تقريرهم بمنتهى الموضوعية، وإن الوفد الإفريقي استمع إلى جميع الأطراف والتقى بكل من أرد أن يقابله من أشخاص ومجتمع مدني وليبراليين وإخوان مسلمين باستثناء الأزهر والكنيسة القبطية، وذلك لعدم تواجد قياداتهما في البلاد خلال فترة الزيارة.

وقال كوناري إنه لمس خلال زيارته لمصر أن هناك إرادة من جميع المصريين لحل مشاكلهم بأنفسهم، قائلاً: "إن شعب مصر شعب سلمي ولا يريد العنف، ولديه كل الأدوات لتفعيل الآليات وإقامة حوار وتطبيق خارطة الطريق".