ماذا ينتظر حزب النور؟

لم يبق ثمة عذر لقادة حزب النور والدعوة السلفية بعد أن أكد الشعب يوم‏26‏ يوليو إرادته الحرة التي عبر عنها في كل أنحاء مصر يومي‏30‏ يونيو‏.‏

فقد سدت جموع المصريين عين الشمس التي لم تمنعهم شدة حرارتها من الوقوف تحتها وهم صائمون في أجواء تشتد الحاجة فيها إلي قطرة ماء. صام مسيحيون صيام رمضان مع مواطنيهم المسلمين من مختلف الفئات.

لم يجد هؤلاء الشبان الواعون الرائعون في تعبير الشعب عن إرادته أي نوع من الفتنة التي يخشاها قادة حزب النور والدعوة السلفية, بل علي العكس رأوا فيه درءا لفتنة يحاول بعض قادة الإخوان وأتباعهم صنعها بأية وسيلة ويلجأون للاتجار بالدم بعد أن انكشفوا وفقدوا ورقة استغلال الدين وثبت أنهم أكثر من يسيئون إليه بل يخرجون عليه جهارا نهارا عندما يزعمون نزول سيدنا جبريل إلي اعتصام ساحة رابعة العدوية في تناقض تام مع العقيدة الإسلامية التي تجزم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. وكان مثيرا للاستغراب أن ينزعج بعض قادة حزب النور من الأثر الإيجابي الذي أحدثه تعليق أدلي به المسلم الحق نادر بكار في قناة الحياة علي مشهد جموع الشعب التي أبهرت العالم مرة أخري.

فالشجاعة التي انطوي عليها ذلك التعليق هي الطريق إلي وأد الفتنة التي يسعي بعض قادة الإخوان إليها, وليس الخضوع لابتزازهم والخوف من الاتهامات الباطلة التي يتعرض لها حزب النور وجمعية الدعوة السلفية0 وبدون التهوين عن هذا النوع من الابتزاز والأذي الذي يصيب من يتعرضون له, فالمنتظر من قادة القوي السلفية الرئيسية الذين عرفوا حقيقة المهيمنين علي الإخوان أن يعملوا علي أساس أن درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة.

وفي إمكانهم بالفعل أن يقوموا بدور رئيسي سيجازيهم الله عليه خيرا وسيحفظه لهم الشعب, إذا حسموا موقفهم المتردد والمذبذب علي نحو يؤكد لبعض قادة جماعة الإخوان الذين يتوسلون الفتنة أنه لا جدوي من محاولاتهم, ويشجع اخرين في هذه الجماعة علي أخذ زمام المبادرة وتصحيح الأوضاع فيها والمشاركة في العملية السياسية الجديدة وفق ضمانات كافية. هذا هو ما ينتظره المصريون من قادة حزب النور والدعوة السلفية.

نقلاً عن "الأهرام".