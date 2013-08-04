محاكمة مرشد الإخوان عن قتل متظاهرين مصريين نهاية الشهر

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، 25 أغسطس/آب الجاري موعدا لمحاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، بتهمة التحريض على قتل 8 متظاهرين معارضين للرئيس الاسلامي المعزول، محمد مرسي، أمام مكتب إرشاد الجماعة في ضاحية المقطم في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأحد 4 أغسطس/آب، إن "القضية تشمل 6 متهمين، بينهم ثلاثة من قيادات الجماعة، هم المرشد مع نائبيه ويواجهون اتهامات بالتحريض على القتل.

والسبت الماضي، قرر المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع إهانة السلطة القضائية، حبس المحامي، عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" الإسلامي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم.

وطالت اتهامات قضائية العديد من قيادات التيار الإسلامي عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو عقب أيام من تظاهرات مصرية حاشدة في 30 يونيو.

ويواجه مرسي اتهامات بالتخابر مع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للهجوم على معتقل وادي النطرون في 28 يناير/كانون الثاني 2011 إبان الثورة، وإطلاق سراحه مع قيادات أخرى للجماعة.