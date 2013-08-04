مسلحون يهاجمون قسم شرطة في شمال سيناء

هاجم مسلحون مجهولون مبنى قسم شرطة ثان بالعريش، مساء الأحد 4 أغسطس/أب، حيث قاموا بإطلاق النار على أفراد الأمن بالقسم الذين قاموا بالرد على المسلحين بالمثل.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة ذات دفع رباعي وقاموا بإطلاق النار على مبنى القسم وتم تبادل إطلاق النار معهم وتمكنوا من الهرب من خلال طرق جانبية.

وأكد اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أمس السبت، أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون في شبه جزيرة سيناء.

وقال وصفي خلال اجتماعه وكبار قادة الجيش الثاني بوفد شبابي من مدن محافظة شمال سيناء، إن أهالي سيناء خط أحمر وغير مسموح المساس بأمنهم وسلامتهم.



وتصاعدت الهجمات المسلحة على مراكز الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 3 يوليو/تموز.