وزير الخارجية القطري خالد العطية يصل إلى القاهرة

وصل وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، إلى القاهرة فجر اليوم، في أول زيارة إلى مصر لمسؤول قطري منذ عزل الرئيس محمد مرسي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.

وقالت الوكالة إن الوزير القطري سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".

وتشهد مصر نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لتسوية الأزمة التي نشبت بعد عزل الجيش لمرسي.

وكانت قطر أعلنت وللمرة الأولى منذ إزاحة مرسي عن إرسال مساعدات إلى مصر تتمثل بشحنة من الغاز الطبيعي المسال هبة إلى مصر لمساعدتها على تخفيف آثار أزمة المحروقات التي تعاني منها.

وكانت قطر أهم داعم لمصر خلال رئاسة الرئيس المعزول. ووعد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"تقديم مليارات الدولارات إلى مصر كمساعدات واستثمارات".

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري لمصر غداة لقاء عقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكة المكرمة.