أنباء متضاربة عن لقاء بين مبعوثين أجانب وعرب مع الشاطر

تضاربت الأنباء حول لقاء مبعوثين غربيين وعرب مع الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، بسجنه جنوب القاهرة.

أما وزارة الداخلية المصرية فنفت أن يكون مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والإمارات العربية المتحدة توجهوا لمقابلة خيرت الشاطر، المحتجز في سجن بجنوب القاهرة، حيث قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية المصري، للإعلام والعلاقات في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "إن الخبر عارٍ تماما عن الصحة.". لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أفادت اليوم الاثنين أن مبعوثين غربيين وعرب التقوا مع خيرت الشاطر، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" بالسجن.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع" قوله إن المبعوثين الذين يسعون للتوسط لإنهاء الأزمة في مصر حصلوا على إذن من النيابة العامة لزيارة الشاطر.

وقال المصدر إن "الوفد قام بالفعل بمقابلة الشاطر ابتداء من الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الواحدة".