إحالة أبوإسماعيل للجنايات في قضية "الجنسية الأميركية"

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الاثنين، القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير إقرار الجنسية الأجنبية لوالدته في الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها قبل عام، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "النائب العام قرر إحالة الداعية والمحامي محمد حازم صلاح أبوإسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامه بارتكاب جناية التزوير في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية".

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة في وقت لاحق موعداً لبدء محاكمة أبوإسماعيل الذي يتزعم حزباً سياسياً سلفياً باسم "الراية".

يُذكر أن أبوإسماعيل تقدم لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012 قبل أن يتم استبعاده بسبب جنسية والدته الأميركية، الأمر الذي كان يمنعه الإعلان الدستوري القائم.

وألقت السلطات المصرية القبض على أبوإسماعيل مطلع يوليو/تموز الماضي لاتهامه في قضية التزوير تلك، وكذلك لاتهامه في قضية التحريض على القتل في أحداث محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة التي وقعت قبل شهر.

ويواجه أبوإسماعيل اتهامات بتهديد الأمن والسلم العام، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وترويع المواطنين.