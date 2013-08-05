حزب الوطن: بيرنز لديه تعليمات للإفراج عن خيرت الشاطر

قال الدكتور يسري حمّاد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إنه يعتقد أن مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز لديه تعليمات بالعمل على الإفراج عن خيرت الشاطر، وذلك لإيجاد رمز سياسي قوي يمكن التفاوض معه بعيداً عن محمد مرسي، الذي مازالت خطتهم تقوم على عدم الاعتراف به.

وأضاف حمّاد عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاعتصامات والحشود الهائلة غيّرت الحسابات المبنية على الاستكانة.

ومن جهة أخرى أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز مدّد زيارته في القاهرة يوماً آخر، وهو ثاني تمديد لزيارته التي كان من المفترض أن تنتهي السبت الماضي.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن كلاً من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية القطري الشيخ خالد بن محمد العطية مدّدا زيارتيهما إلى القاهرة، بعدما كان من المفترض أن يغادراها أمس.