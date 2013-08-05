مسلحون يفجرون ضريحين إسلاميين في سيناء

فجر مسلحون يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون الجمعة ضريحين إسلاميين في شبه جزيرة سيناء، التي تشهد اضطرابات أمنية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي مطلع يوليو/تموز الفائت، فيما أصيب مجندان في هجومين آخرين شنهما مسلحون في شمال سيناء، بحسب ما أعلنت لوكالة فرانس برس مصادر أمنية مساء الأحد.

وقال مصدر أمني إن "مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى التيار الديني المتشدد فجروا ضريحين لوليين من أولياء الله الصالحين في وسط وشمال سيناء، وذلك عن طريق وضع عبوات ناسفة بجوارهما".

وأوضح المصدر أن الضريحين المستهدفين هما ضريح الشيخ حميد أبو جرير بمنطقة المغارة بوسط سيناء، وضريح الشيخ سليم أشريف أبو جرير بمنطقة المزار ببئر العبد في شمال سيناء، مشيرا إلى أن تفجيرهما حصل في وقت واحد.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن قبتي الضريحين وحوائطهما تهدمت. وتعتقد الجماعات الإسلامية المتطرفة أن أضرحة أولياء الله الصالحين مخالفة للشريعة الإسلامية.

وجرى تفجير ضريح الشيخ زويد بشمال سيناء 3 مرات من قبل بنفس الطريقة في الفترة التي تلت الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وفي هجمات منفصلة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، أصيب مجندان في هجوم مسلح استهدف قسم شرطة ونادي ضباط الشرطة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي مرسي مطلع يوليو الفائت، قتل 43 شخصا (32 من أفراد الأمن و11 مدنيا) في هجمات للمسلحين على منشآت عسكرية وشرطية ومبان حكومية وكمائن أمنية في مدينة العريش. وتوزع قتلى الأمن بين 21 شرطيا و11 جنديا في الجيش المصري.