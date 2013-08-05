مصر.. إبطال مفعول 3 قنابل بمنطقة شبرا الخيمة

أبطلت أجهزة الأمن بالقليوبية الاثنين، مفعول 3 قنابل يدوية شديدة الانفجار تم العثور عليها بجوار سور مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، حيث نجح خبراء المفرقعات والحماية المدنية في إبطال مفعولها قبل تفجيرها، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بعثورهم على 3 أجسام غريبة داخل كيس بلاستيك أسود بجوار سور المستشفى.

ونجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول القنابل قبل انفجارها، وأكدت تحريات المباحث أن أحد الأهالي شاهد أحد الأشخاص يلقي بلفافة بجوار سور المستشفى، وفر هاربا داخل إحدى السيارات، مما أثار الشك فقام بإبلاغ فرد الأمن المكلف بحراسة المستشفى الذي قام بفحص اللفافة، وتبين أن بها 3 أجسام غريبة تشبه القنابل اليدوية.

بعد فحص خبراء المفرقعات والحماية المدنية لهذه الأجسام تبين أنها 3 قنابل مصنعة يدويا ومتصلة ببعضها لإحداث انفجار شديد في وقت واحد، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وطلب تحريات الأمن الوطني وضبط الجناة.