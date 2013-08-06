اتهامات للإخوان بالمتاجرة بالأطفال لتحقيق أهداف سياسية

شهدت المسيرات التي تنادي بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، في الفترة الماضية، تواجداً لعدد من الأطفال، إضافة إلى تواجدهم داخل ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، ما تسبب في إثارة حالة من الجدل والضيق في الأوساط الاجتماعية، خاصة وأن الطفل لم يدرك بعد ما يقوم به، وهو ما يجعله عرضة للوقوع في المتاعب نتيجة خطوات من يحركونه.

تلك الظاهرة دفعت السيدة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمصر، إلى التحذير من تحول هؤلاء الأطفال إلى جهاديين بعد أن قاموا بحمل أكفانهم في مشاهد كانت تمتلئ بها المسيرات والميادين التابعة لجماعة الإخوان.

وفي تصريحاته لـ"العربية.نت" أكد هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن الطفل مثل العجينة التي يتم تشكيلها، معتبراً أن من يقومون على رعاية الأطفال المتواجدين في ميداني "رابعة" و"النهضة"، بدلاً من أن يعلموهم الحوار وحب الآخر، علموهم كره المجتمع ومشروع طفل شهيد، وهو ما يعني أننا لا نصنع أجيالاً بحسب ما رآه هلال، وإنما نصنع إرهابيين، معرباً عن أسفه لتدمير القيم الإنسانية داخل هؤلاء الأطفال.

بلاغ للنائب العام

وكشف هلال بحكم منصبه وكونه من المهتمين بكل ما يتعلق بالطفل، أن جزءا كبيرا من الأطفال المتواجدين بـ"رابعة العدوية"، هم من أبناء الأسر الفقيرة، الذين تلعب الحاجة دورها الأساسي في وجودهم، حيث يجدون هناك المأكل الذي لا يستطيعون توفيره لهم ولأبنائهم، كما أكد هلال أن قسم شرطة ثان شبرا استوقف 70 طفلاً كانوا في طريقهم إلى ميدان رابعة بصحبة أحد الأشخاص، بحجة شراء ملابس عيد الفطر.

كما أوضح هلال أنهم تقدموا ببلاغ إلى النائب العام بسبب ما يحدث، متهماً جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها تحولت إلى عصابة منظمة تتاجر بالأطفال، واتهموا في البلاغ مرشد الجماعة محمد بديع إضافة إلى عاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالتسبب فيما يحدث، وتناول البلاغ تقصير وزارة الداخلية في فض الاعتصام وتراجعها عن دورها في حماية الأطفال مما يقوم به هؤلاء، لأنه كشف أن المواثيق الدولية تؤكد أن رعاية الطفل تقوم بها الدولة في حال فشل المسؤول عن ذلك من أهل الطفل بالقيام بها، مختتماً تصريحاته بأنهم لن يسكتوا عن الجريمة التي ترتكب ضد الإنسانية.