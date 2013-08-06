اجتماع بين "جبهة الإنقاذ" و"النور" حول الأزمة المصرية

عقد اجتماع بين قيادات "جبهة الإنقاذ الوطني" ووفد حزب "النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية، وذلك بمقر حزب "الوفد"، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعمرو موسى القيادي بالجبهة، ومحمد سامي رئيس حزب "الكرامة"، والدكتور أحمد فوزي القيادي بحزب "المصري الديمقراطي"، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور"، وأشرف ثابت القيادي بالحزب، والمهندس جلال المرة ومحمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية".

وقال يونس مخيون رئيس حزب "النور" فى لقاء مع قناة "العربية: "اللقاء كان فى إطار تبادل الرؤى حول المشهد السياسى وتطوراته خلال هذه المرحلة، خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد، مؤكداً على أن الحزب طرح وجهة نظره لقيادات الجبهة بشأن ضرورة التوافق من أجل إنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت".

وأضاف مخيون: "تشاورنا في المبادرات التي طرحت للخروج من الأزمة، كما نتشاور مع كافة الأطراف، سواء من الإخوان أو الجيش أو القوى السياسية".

من جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" إن اللقاء يأتي في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية بالخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مضيفاً: "لقاء الإنقاذ بالنور يأتي في إطار المسؤولية الوطنية تجاه القوى السياسية لإنهاء هذه الأزمة".

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار" وأمين عام "جبهة الإنقاذ الوطني"، في تصريحات صحافية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 6 أغسطس/آب، عن تبرؤ الجبهة من اجتماع الأحزاب المنعقد بمقر حزب "الوفد"، بمشاركة حزب "النور".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن سعيد قوله إن "جبهة الإنقاذ" لا تجتمع بقيادات حزب "النور" بمقر حزب "الوفد"، وإن قيادات الأحزاب المشاركة في الاجتماع تمثل نفسها فقط ولا تمثل "جبهة الإنقاذ"، مشيراً إلى أن حزبه لم يشارك فى الاجتماع.