جولات مكوكية أميركية عربية لحل الأزمة السياسية بمصر

تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكاً دبلوماسياً دولياً مكثفاً على خلفية الأزمة القائمة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والنظام الجديد في مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، إذ يزور القاهرة حالياً وزيرا الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والقطري خالد بن محمد العطية، ومساعد وزير الخارجية الأميركى وليام بيرنز، وثلاثتهم يشكلون وفداً للوساطة.

وقد قاموا مساء الأحد بزيارة للمهندس خيرت الشاطر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، المحبوس حالياً بسجن العقرب شديد الحراسة، على ذمة اتهامات جنائية، فيما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية المقربة من الإخوان عن نجل الشاطر قوله: "والدي رفض بإصرار التفاوض معهم باسم المحتشدين في الميادين، وأبلغ الوسطاء بأن عليهم لقاء الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي"، على حد قوله.

نبذ العنف والإرهاب

ووفقاً لبعض التسريبات، فإن وفد الوساطة العربى – الأميركي يتبنى بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي، عملية تفاوضية بين الدولة - جيشاً ورئاسة الجمهورية وحكومة - من جانب، و"الجماعة" فى الجانب الآخر، بهدف الوصول إلى إتمام صفقة ربما تتضمن بنودها فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، وإعلان الجماعة نبذ العنف الجاري بالبلاد وكذا استنكار الأعمال الإرهابية بسيناء، مقابل السماح لحزب "الحرية والعدالة" بالمشاركة في العملية السياسية المقبلة.

فيما تتمسك الجماعة بالخروج الآمن للرئيس المعزول وقياداتها، وضمان عدم ملاحقتهم قضائياً، ورفع التحفظ عن أموالهم، إلى جانب التمسك بالإبقاء على دستور 2012 المعطل، وتعيين رئيس حكومة توافق عليه الجماعة ويكون هو الممسك بمقاليد السلطة لحين إجراء انتخابات. إلا أن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أكد منذ ساعات أنه لاتراجع عن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز.

وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن الفريق السيسي كان قد التقى عدداً من علماء الدين المقربين من الإخوان، بينهم الشيخ محمد حسان وأبلغهم أنه لاعودة للوراء.

الموقف التفاوضي للإخوان

وقللت مصادر أخرى من أهمية التشدد الإخواني والشروط التى يتمسك بها الإخوان، واستندت هذه المصادر إلى أن الموقف الإخواني تلقى ضربة قاصمة، تتمثل في تراجع المساندة الأميركية للإخوان، وقد بدا هذا واضحاً في تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أيام بباكستان، حين أشار إلى أن الجيش قام بتنفيذ الإرادة الشعبية، وأنقذ البلاد من حرب أهلية.

وقد ظهر تدهور الموقف التفاوضي للإخوان، في لقاء الدكتور محمد علي بشر القيادي الإخواني وآخرين بالجماعة مع وليام بيرنز يوم الأحد بأحد فنادق القاهرة بحضور السفيرة الأميركية آن باترسون، بينما كان الإخوان قد رفضوا مثل هذا اللقاء مع بيرنز فى زيارته السابقة قبل أيام، ولفتت المصادر إلى القنابل التي عثر عليها بمنطقة شبرا المكتظة سكانياً، مشيرة إلى أنها تبدو محاولة يائسة لتقوية الموقف التفاوضي للجماعة.

الدور السياسي للكونغرس

اللافت أنه رغم وجود بيرنز للمرة الثانية بالقاهرة خلال أيام قليلة، فقد وصل مطار القاهرة قبل ساعات، عضوا لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونغرس الأميركي، ليندسي جراهام، وجون ماكين، بناء على طلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما لإجراء مباحثات مكثفة مع المسؤولين المصريين والأطراف المعنية بالتطورات على الساحة الداخلية.

ويفسر الخبير السياسي الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية، حضور عضوي الكونغرس بناء على طلب أوباما، بأن النظام الأميركي، ورغم أنه رئاسي، فإن الكونغرس له دور سياسي في شؤون الاعتمادات والسياسة الخارجية والدفاع. لذا فإن أوباما يريد موافقة وتأييد الكونغرس ومساندتة في مواقفه التي يبنيها حالياً مع النظام الجديد في مصر، بعد سقوط الإخوان، كما أن أحد العضوين وهو جون ماكين له دراية كبيرة بالمنطقة، وهو من أكثر الأميركان المترددين على مصر والمنطقة عموماً، وله خطوط اتصال وتأثير مع القوى السياسية المصرية، وخصوصاً الإخوان.

الشك والريبة فى الدورالأميركي

وعن هذه الزيارات المكوكية والمتوالية للمسؤولين الأميركان والعرب، والتى تأتي عقب زيارات مماثلة لمسؤولين أوروبيين وعلى رأسهم كاثرين آشتون، التي زارت الرئيس المعزول مرسي في محبسه، قال علوي لـ"العربية.نت" إنه من الضروري التفرقة بين الدورين العربي والأميركى، من حيث الهدف، إذ إن الدول العربية المشاركة في جهود الوساطة بين الدولة والإخوان، ترغب في الوصول إلى حلول حقيقية، حتى يعم الاستقرار بمصر وتنتهي حالة الصراع، إيماناً منها بأهمية استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لأن هذا بدوره ينعكس بالاستقرار على المنطقة العربية كلها.

ولكن الدكتور علوي يأخذ الدور الأميركي والغربي عموماً بعين الشك والريبة، فمن رؤيتة وقراءتة للحراك، وعلى ضوء مساندة الولايات المتحدة لنظام حكم مرسي وجماعة الإخوان يحذر من إمكانية أن يسعى الأميركان من خلال الوساطة إلى تأجيج الصراع وليس حله، خاصة لوصحت المعلومات المثارة حول المبالغ التي قيل إن إدارة أوباما منحتها للجماعة لمساعدتها في الوصول إلى السلطة، لأن هذه المبالغ وهي بملايين الدولارات قد تتحول إلى أزمة أميركية داخلية في ظل عزل مرسي وزوال حكم الجماعة.

ويستشهد علوي في شكوكه، بما يجري في سوريا وقبلها العراق، ونداءات عصام الحداد ونجله جهاد لأميركا والغرب بالتدخل، مشيراً إلى أنه لو سار الدور الأميركى في اتجاه إشعال الصراع السياسي بمصر، فهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن نلحق بسوريا والعراق، مالم تتنبه الدولة المصرية إلى هذا الاحتمال وتتعامل معه بحزم.

إقناع الإخوان والشروط الثلاثة

من جانبه، كشف الدكتور عماد جاد، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، عن محاولة من هذه الجهات لإقناع الأخوان بالرضوخ والتسليم بأن ما حدث ثورة شعبية، في ظل وجود من يروجون بأن الدولة المصرية لا تبذل جهوداً كافية للتوافق أوالمصالحة الوطنية.

كشف جاد لـ"العربية.نت" أن التوافق المطروح الذي تتحرك بناء عليه الآن هذه الوفود للوساطة مرتبط بثلاثة شروط، هي:

1- لا وجود لمرسي في المشهد السياسي

2- ممارسة الإخوان للحياة السياسية بعد توفيق الأوضاع، واختيار صورة واحدة للتعامل مع الشارع المصري: إما "حزب الحرية والعدالة" وإما جماعة "الإخوان المسلمين".

3- لايوجد ما يسمى بالخروج الآمن.

وقد أعطت الحكومة المصرية فرصة لهذه الوفود الأجنبية والعربية للتفاوض والوصول إلى حل سلمي وسياسي، والمهلة ممتدة إلى آخر يوم في عيد الفطر، حتى يمكن أن نقول إننا فعلنا ما علينا ويشهد على ذلك العالم كله.

وينهي جاد حديثه بأن وصول الوفود العربية والأجنبية مع الإخوان إلى حل، هو أمربعيد المنال، بسبب عدم قراءتهم للواقع، فمرسي والجماعة منفصلون تماماً عن الشارع المصري، وليس لديهم عقلانية.

بوتين والسيسي

ويؤكد هيثم أبو خليل، القيادي الإخواني السابق ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن المشهد السياسي بدأ يتضح جلياً في مصر، وبدأت تحركات المخابرات تظهر بوضوح، حيث تظهر صور السيسي مع بوتين في الميادين المؤيدة للانقلاب العسكري، على حد قول أبو خليل.

فالسيسى يتجه الآن لروسيا لضرب أميركا وبالتالي بدأت أميركا وكثير من الدول العربية في البحث عن دور لها لتكون جزءا من المشهد المقبل على الساحة المصرية.

ويرى أبو خليل أن المشكلة الآن تكمن فى تذبذب أداء الإخوان الذين يصرون على عودة مرسي، وهذا خطأ كبير، لأن عليهم التفكير في مرحلة ما بعد مرسي، ولابد للمشهد في مصر الآن أن يتجاوز مرسي والسيسي ويتم اختيار شخصية وطنية لتكون بيدها مقاليد الحكم.