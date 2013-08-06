حجم التشوهات النفسية التي لحقت بالشخصية المصرية يكاد يقارب تلك التي قد تنجم لدي خوض الحروب والمعارك الخارجية الطاحنة‏;‏ ويحتاج إلي جيش من الأطباء بل الخبراء النفسيين لمعالجة آثاره التي يبدو أنها ستستمر معنا سنين طوال‏.

وثمة خطر داهم يحدق بهذا المجتمع لو افتقد الأمن الحقيقي الذي من المفترض أن توفره له المؤسسات الأمنية دون مقابل; خطر أن يسير الناس علي قوانين الشارع ووفق دستور الغاب. خطر أن يستكين الناس أن لا قانون يعلو علي قانون السنجة. وعذرا أديبنا الكبير أحمد خالد توفيق فقد اضطررت اضطرارا لاستخدام عنوان روايتك االسنجةب. قانون السنجة الذي يعني ببساطة أن يتهافت ضباط الأمن علي التقاط الصور مع ممثل سينمائي يدعي محمد رمضان رغم أنه أيقونة البلطجة والفتي الأول لشاشة كوكتيل المخدرات والسيوف والراقصات لدي كل مخرجي مصر; ذلك الشاب الذي ينتزع آهات الإعجاب من أعماق آلاف المشاهدين المغيبين هو أكبر مروجي ثقافة البلطجة تحت شعار مزعوم ضخم اسمه الفن وهو أيضا من اعتدي علي ضباط شرطة بأقذع سباب لما استوقفوه للتفتيش ووجدوا سلاحا بحوزته ثم خرج بعدها من النيابة معززا مكرما.. إنه عبده موتة.

قانون السنجة الذي يعني أن يترك في شوارعنا نحو مائة ألف بلطجي يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويديرون شبكة هائلة من المصالح غير المشروعة; ثم يروج لنجوميتهم بأفلام علي غرار الأخ عبده موتة وابراهيم الأبيض; وعشرات المسلسلات التيلفزيونية. وفي الوقت نفسه يطلبون تفويضا لمواجهة الإرهاب.

والمتوقع في الفترة القادمة تبعا لمواد قانون السنجة أن يطفو علي السطح أكثر وأكثر من يروج لنفس فلسفة الطغاة القديمة البالية الأمن مقابل الحرية; يعزفون علي وتر معاناة مواطن يأن ليل نهار تحت وطأة البحث عن لقمة عيش بالكاد تكفيه ويراهنون علي أنه بعد كل ما رآه من جراء الثورة مستعد أن يتنازل عن حريته بل وعن حرية وحياة الآخرين أيضا مقابل أمنه وسلامة أبنائه....قبل بهذا وقر به عينا وإلا اتهموك بنقص الوطنية أو انعدامها بالكلية ولاتهموك كذلك بكراهية من يقضي ليله ساهرا علي حمايتك. أتفهم أن كثيرين قد ضاقوا ذرعا طيلة عام كامل بممارسات الإخوان وتيقنوا أن الإخوان قد فشلوا في تقديم النموذج الإداري والسياسي المطلوب; فإن الوسيلة المثلي للرد تتمثل في تقديم نموذج بديل يتفوق علي النموذج المغضوب عليه.

والانتصار الحقيقي علي الفاشية هو باستكمال حياة سياسية سليمة رائقة المناخ يشترك الجميع في صياغة مفرداتها; أما الحديث عن إقصاء وعزل فلهو تكرار ممل لنفس أخطاء السابق; لن تؤدي إلا إلي عزلة جديدة تشرنق خلفها كثير من أبناء التيار الإسلامي كما في الماضي. لكننا في الحقيقة أمام فاشية جديدة تكشر عن أنياب العنصرية والإقصاء ليل نهار وتمثلها قنوات فضائية استضافت بالأمس شبابا من البلاك بلوك الذي نشر الرعب في أجواء المحروسة وابتدأ يوما صفحة المليشيات; وهي التي تسمح اليوم أيضا لضيوفها باستباحة الخوض في الأعراض و استخدام وصلات ردح وشماتة وأقذع أنواع السباب.

وعلي الجانب المقابل تري قنوات إعلامية تنتمي للتيار الإسلامي مر شهر كامل علي إغلاقها والبعض يأبي حتي أن يستنكر فعلة كهذه رغم أنه هو من صدع رءوسنا قبل ذلك عن تكميم الأفواه ومقص الرقيب; توقف العزف علي نغمة حمادة المسحول وجيكا الذي قتلته وزارة الداخلية وقياداتها نفسها وتوقف الحديث عن استهداف الإعلاميين والاغتيال المعنوي المتعمد للكتاب الصحفيين.

الإرهاب الفكري والتسلط علي الضمائر جريمة نكراء سأحشرها حشرا في خانة الإرهاب الذي تعمد مروجوه ضبابية تعريفه ليشمل من سخطوا عليه ويخرج من دائرته من سار علي هواهم; إذ أن مراعاة المصلحة والمفسدة وحسابات اختيار أخف الضررين تسمح لنا إن ننتقد بأقلامنا وأصواتنا كل متكبر قاس يريد أن يلوك في تلذذ جثث إخواننا ثم لا يسمع امتعاضا من أحد وإلا فالويل له كل الويل. وتخيل مثلا البرادعي إذ يصبح فجأة شخصا غير مرغوب فيه لمجرد إصراره علي ألا يتورط في دماء أو يناقض مبادئ وأفكارا يؤمن بها ويدعو إليها. فلتتكلم علي النحو الذي يرضي عنك هؤلاء أو فلتصمت نهائيا وياحبذا لو خرجت من حياتهم تماما; فالحياة لن تتسع لكليكما.



نقلاً عن صحيفة "الأهرام"